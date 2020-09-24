Девушка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованной грудью

Девушка ради экономии сделала пластическую операцию в Турции, в результате чего изуродовала свое тело. Соответствующий материал публикует Mirror.

Случай произошел с жительницей английского города Солфорд Черрис Массай (Cherrise Massay). По рекомендации друзей 23-летняя девушка сделала подтяжку и увеличение груди, а также бразильскую коррекцию ягодиц в одной из клиник Стамбула. На преображение она потратила 5500 фунтов стерлингов (539 тысяч рублей), что на 3300 фунтов стерлингов (323 400 рублей) дешевле аналогичной операции в Великобритании.

По словам Массай, когда она проснулась после восьмичасовой процедуры, она обнаружила, что ее ягодицы заполнены грудными имплантами. Девушку срочно отправили в реанимацию для трех переливаний крови. Ей также сообщили, что ее тело отвергло силиконовые наполнители, из-за чего пришлось сделать еще одну операцию по их удалению.

«Я была шокирована, когда увидела импланты, которые они вставили — они были разных размеров и для груди!» — сказала героиня.

Кроме этого, пострадавшая заметила, что у нее начала кровоточить грудь. «Мой сосок был фиолетового цвета, и мне сказали, что это просто синяк, но через пару недель он стал черным как смола. Через четыре дня, 21 сентября, он полностью оторвался», — поделилась она.

Девушке диагностировали некроз — патологический процесс, выражающийся в местной гибели ткани в живом организме в результате какого-либо ее повреждения. Наиболее частыми причинами некротического разрушения ткани являются прекращение кровоснабжения и воздействие патогенными продуктами бактерий или вирусов.

У англичанки осталась дыра в груди, которая, по ее словам, гниет и имеет «ужасный» запах. «В будущем мне понадобится пересадка кожи на моем соске, которая оставит еще больше шрамов. Мне предстоит долгий путь к выздоровлению, и я надеюсь, что моя история остановит других женщин от поездки за границу ради дешевой операции», — заключила Массай.

Ранее в сентябре российские медики изуродовали грудь жительницы Санкт-Петербурга в ходе неудачной пластической операции. Женщина осталась недовольна результатом процедуры, поскольку изъяны ее груди не были устранены, а ее внешний вид, напротив, только ухудшился.