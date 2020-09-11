Российские медики изуродовали грудь клиентке и отдали ей три миллиона рублей

Жительница Санкт-Петербурга выиграла в суде у клиники после того, как медики, по ее словам, изуродовали ей грудь в ходе неудачной пластической операции. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Отмечается, что Людмила Тимофеева обратилась в Центр пластической хирургии в марте 2019 года, чтобы увеличить и подтянуть молочные железы. Стоимость процедуры составила 217 тысяч рублей, которые пациентка вынуждена была взять в кредит.

По словам пострадавшей, после проведенной операции она строго соблюдала все рекомендации хирурга и прошла необходимое лечение. Несмотря на это, она осталась недовольна результатом процедуры, поскольку изъяны ее груди не были устранены, а ее внешний вид, напротив, только ухудшился.

В связи с этим россиянке пришлось повторно проводить операцию по замене имплантов. Тимофеева обратилась в суд с целью возместить стоимость оказанных ей услуг и убытки на сумму 592 тысячи рублей. Кроме того, она потребовала от медицинского центра оплатить нанесенный ей моральный ущерб в размере 400 тысяч рублей.

По информации издания, суд частично удовлетворил требования пострадавшей, а именно — взыскал в ее пользу стоимость услуг и убытков, компенсацию морального вреда и штраф в пользу потребителя в размере 2,5 миллиона, 200 тысяч и 359 тысяч рублей соответственно. Общая сумма, которую пострадавшая получила от клиники составила три миллиона рублей.

Помимо этого, суд взыскал с клиники госпошлину в 8684 рубля.

В июне управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник назвала самый популярный размер ненастоящей груди у россиянок. Она рассказала, что сейчас пациентки предпочитают анатомическую форму груди, чтобы она выглядела натурально, поскольку шестой, седьмой и восьмой размер уже вышли из моды.