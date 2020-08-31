Неудачная пластика ягодиц заставила девушку носить вещи «огромных» размеров

Пациентка потратила пять тысяч фунтов стерлингов (496 тысяч рублей) на ряд пластических операций, в результате чего осталась с «неровным задом» и синяками на теле. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

23-летняя британка Шеннон Дэвис (Shannon Davies) дважды сделала бразильскую подтяжку ягодиц, а также увеличила грудь в клинике, находящейся в Стамбуле, Турция.

Так, первый раз она прилетела на процедуры в 2018 году. Героиня материала объяснила, что хотела себе пышное тело, однако после операции она проснулась с криками из-за боли. «Я поняла, что что-то не так, увидев выражение лица хирурга, в момент, когда он посмотрел на мой посиневший сосок», — поделилась Дэвис, добавив, что из-за боли она даже не могла носить бюстгальтер, в результате чего ее грудь обвисала.

Пластика ягодиц также оказалась неудачной: через некоторое время тело стало неровным, поэтому девушка записалась на повторную операцию, которая прошла уже в 2019 году. Однако после очередного хирургического вмешательства британка не обнаружила разницы с первоначальным неудовлетворительным результатом. «Я хотела вернуть свое старое тело. У меня остались ужасные шрамы и почти не осталось уверенности. Теперь я боюсь лета, потому что мне нужно прикрываться», — пожаловалась она.

Из-за неудачной операции девушке пришлось начать покупать вещи «огромных» размеров. Кроме того, она не могла смотреть в зеркало, потому что новое тело «приводило ее в ужас».

Известно, что Дэвис оставила несколько жалоб на клинику, однако сотрудники заблокировали ее в социальных сетях. Девушке пришлось заняться поиском квалифицированных специалистов в Великобритании.

В интервью пациентка призвала других женщин любить свое тело таким, какое оно есть, и любой ценой избегать подобные клиники за границей.

Ранее в августе блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом». Сперва 24-летняя Рене Дональдсон была довольна результатом, однако через шесть месяцев ее ягодицы обвисли. Повторная операция не решила проблему: бедра девушки все еще выглядели опухшими.