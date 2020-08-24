Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»

Пациентка потратила шесть тысяч фунтов стерлингов (584 тысячи рублей) и трижды сделала операцию по увеличению ягодиц, в результате чего осталась с «обвисшим задом». Соответствующий материал публикует The Sun.

По информации издания, 24-летняя блогерша Рене Дональдсон (Renee Donaldson) увидела в соцсетях рекламу услуги бразильской подтяжки ягодиц по выгодной цене. В январе 2019 года она прилетела в клинику в Стамбуле, чтобы сделать процедуру, которая представляет собой перекачивание лишнего жира из разных частей тела в ягодицы.

Девушка пояснила, что прочитала несколько положительных отзывов о клинике. «Их аккаунт насчитывал меньше тысячи подписчиков, но у меня была знакомая, которой делали там аналогичную операцию и увеличивали грудь, поэтому я не сомневалась», — рассказала она. Кроме того, специалисты клиники узнали блогершу и предложили ей сотрудничество в виде 50-процентной скидки в обмен на публикацию с отзывом о клинике.

После первой процедуры Дональдсон была довольна результатом, однако через шесть месяцев ее ягодицы обвисли. «Меня пригласили обратно, чтобы все выровнять. Я заплатила больше, чем за предыдущую операцию, но мне было все равно, потому что я хотела, чтобы все было исправлено», — отметила она.

Выяснилось, что повторная операция не решила проблему: бедра девушки все еще выглядели опухшими. «Я была одной из тех девушек, которые всегда смотрели на тела других и мечтали о таком же. Сейчас я почти не выхожу ни с кем на связь, потому что мне очень грустно сравнивать то, каким должно было стать мое тело, и то, каким оно стало», — призналась она.

Теперь блогерша планирует сделать последнюю операцию, чтобы исправить ошибки неумелых хирургов. «Я устала ходить в больницу, устала от обезболивающих, так что пусть это будет предупреждающим сигналом для тех, кто считает бразильскую подтяжку ягодиц хорошим вариантом. Скоро я пойду к одному из лучших хирургов в мире, и меня не волнует, сколько это будет стоить, поскольку сейчас у меня в приоритете мое здоровье», — высказалась Дональдсон.

Ранее в августе бразильская рэперша Фернанда Родригес, более известная как Mc Atrevida, увеличила ягодицы в клинике без лицензии и умерла. 43-летняя певица перенесла липолифтинг, однако через два дня после процедуры почувствовала нестерпимые боли в спине. Родригес отправили в отделение реанимации, и через сутки она умерла от почечной недостаточности.