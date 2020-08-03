Рэперша увеличила ягодицы в клинике без лицензии и умерла

Бразильская рэперша Фернанда Родригес (Fernanda Rodrigues), более известная как Mc Atrevida, умерла после неудачной процедуры по увеличению ягодиц. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летняя певица перенесла липолифтинг в клинике эстетической медицины в Рио-де-Жанейро, в ходе которого врачи перекачали лишний жир из ее спины в ягодицы. Через два дня после операции стоимостью около 580 долларов (41 тысяча рублей) Родригес почувствовала нестерпимые боли в спине, в ее теле началось воспаление.

Женщину отправили в отделение реанимации, но через сутки она умерла от почечной недостаточности. По словам медиков, причиной летального исхода стал сепсис: перед тем, как ввести выкаченный из спины жир в ягодицы, неквалифицированный пластический хирург смешал его с «инородной субстанцией».

В ходе полицейской проверки выяснилось, что клинику Queen of Plastics, где проводилась процедура, лишили медицинской лицензии несколько месяцев назад, однако она продолжала работать, несмотря на запрет. В настоящее время по делу ведется расследование, владелица заведения Вания Таварес (Wania Tavares) отрицает вину своих сотрудников.

В мае сообщалось об индийской модели Шилпе Сетхи, которая тоже сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц и на полгода лишилась возможности сидеть. Девушка считает, что стала жертвой обмана клиники. Она выяснила, что руководство просило бывших пациентов писать положительные отзывы о процедурах за подарки.