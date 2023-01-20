Снуп Догг и Шаде войдут в Зал славы авторов песен

Снуп Догг, Шаде и Тедди Райли войдут в Зал славы авторов песен

Музыканты Снуп Догг, Шаде и Тедди Райли в 2023 году войдут в Зал славы авторов песен. Об этом сообщается на сайте организации.

Церемония награждения состоится 15 июня. Также в Зал славы будут включены Глория Эстефан, Глен Баллард, Лиз Роуз и Джефф Линн. Дополнительных лауреатов специальной премии объявят в ближайшее время.

«Музыкальная индустрия не может существовать без авторов, которые пишут отличные песни. Без них нет записанной музыки, нет концертного бизнеса, нет мерча. Все начинается с песни и автора. Поэтому мы очень гордимся тем, что постоянно отмечаем некоторых из самых важных в культурном отношении сонграйтеров всех времен и что список 2023 года представляет собой не только культовые треки, но также разнообразие жанров, этнической принадлежности и пола. Он включает авторов, которые обогатили нашу жизнь и буквально изменили музыку и жизнь миллиардов слушателей по всему миру», — заявил председатель организации Найл Роджерс.

Зал славы авторов песен был создан в 1969 году. Его цель — увековечение выдающихся композиторов и авторов текстов популярных песен и сохранение их наследия.