Минобороны показало работу «Аллигаторов» в зоне СВО

Минобороны опубликовало видео работы ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО

Минобороны России показало видео работы ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры работы экипажей ведомство опубликовало в Telegram.

Министерство утверждает, что летчики выполнили боевые вылеты, в ходе которых запустили управляемые авиационные ракеты по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника ВСУ», — отчитались в Минобороны.

Ранее министерство показало, как российские вертолеты Ка-52 атаковали опорные пункты и бронированную технику ВСУ в зоне спецоперации.