Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 21 января 2023Россия

Минобороны показало работу «Аллигаторов» в зоне СВО

Минобороны опубликовало видео работы ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО

Минобороны России показало видео работы ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры работы экипажей ведомство опубликовало в Telegram.

Министерство утверждает, что летчики выполнили боевые вылеты, в ходе которых запустили управляемые авиационные ракеты по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника ВСУ», — отчитались в Минобороны.

Ранее министерство показало, как российские вертолеты Ка-52 атаковали опорные пункты и бронированную технику ВСУ в зоне спецоперации.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ
Минобороны показало работу «Аллигаторов» в зоне СВО
Российский теннисист раскритиковал болельщиков на Australian Open
Американский военный оценил потенциал танков для Украины
Диетолог перечислила неожиданные полезные свойства авокадо
Названо время открытия новых магазинов на месте бывших торговых точек Inditex
Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск
Жена самого титулованного футболиста высказалась о заключении мужа под стражу
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.