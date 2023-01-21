Суд заочно арестовал экс-главу центра им. Хруничева по делу о хищении

Суд заочно арестовал экс-главу центра Хруничева Калиновского по делу о хищении ₽400 млн

Cавеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрея Калиновского по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Калиновский обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере»). Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента экстрадиции или задержания. Данное решение вступило в силу 17 января.

Как пишет «Коммерсантъ», по данным следствия, Калиновский с 2014 по 2017 годы мог похитить почти 400 миллионов рублей при реализации контрактов о поставке режущих инструментов для предприятия, входящего в структуру «Роскосмоса».

Всего было заключено восемь договоров на сумму 393,6 миллиона рублей о замене якобы устаревших приборов. Однако экспертиза следствия показала, что договоры на замену оборудования и его оснащение носили невыгодный для Центра Хруничева характер. Необходимости в замене оборудования не было, а заменены были лишь незначительные узлы и оснастка.

16 декабря 2022 года следствие заочно предъявило Калиновскому обвинение в особо крупном мошенничестве, отменило подписку о невыезде, объявив его сначала в федеральный, а 12 января этого года и в международный розыск. Воспользовавшись подпиской о невыезде, Калиновский улетел на Кипр, откуда не вернулся.