Арестович заявил об упущенном шансе Украины на победу
Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, Киев упустил возможность получить полноценную и своевременную военную поддержку от стран Запада, и теперь весь украинский народ «ляжет». Арестович подчеркнул, что сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации России на территории Украины.
Ранее Арестович допустил поражение Украины в конфликте с Россией. По его мнению, Киеву необходимо прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды, произнесенным на Международном форуме в Давосе, о скором наступлении решающих для будущего Украины месяцах.
17 января Арестович сообщил, что уходит с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он.