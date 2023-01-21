Арестович заявил об упущенном шансе Украины на победу

Экс-советник офиса президента Украины Арестович заявил об упущенном шансе Киева на победу

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Киев упустил возможность получить полноценную и своевременную военную поддержку от стран Запада, и теперь весь украинский народ «ляжет». Арестович подчеркнул, что сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации России на территории Украины.

Ранее Арестович допустил поражение Украины в конфликте с Россией. По его мнению, Киеву необходимо прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды, произнесенным на Международном форуме в Давосе, о скором наступлении решающих для будущего Украины месяцах.

17 января Арестович сообщил, что уходит с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он.