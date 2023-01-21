Арестович допустил возможность поражения Украины

Экс-советник офиса Зеленского Арестович предупредил о высоком риске поражения Украины

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил поражение Украины в конфликте с Россией. О риске развития такого варианта событий он предупредил на своем Youtube-канале.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», — сказал он.

По его мнению, Киеву необходимо прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды, произнесенным Международном форуме в Давосе, о скором наступлении решающих для будущего Украины месяцах. Он также добавил, что сейчас на Украине началась борьба за власть, которая может быстро привести к поражению. «Уже крутится история, которой мы не управляем», — заключил он.

17 января Арестович сообщил, что уходит с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он. До этого депутаты Верховной Рады начали собирать подписи за его отставку после заявления политика о том, что причиной разрушения многоэтажки в Днепре стала работа украинской системы ПВО.

18 января экс-советника офиса президента Украины внесли в базу сайта «Миротворец». В личной карточке Арестовича сказано, что он «профессиональный провокатор», осуществляющий «публичные информационные диверсии».