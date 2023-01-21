Два человека выпали с балкона в центре российского города

Сиб.фм: два человека выпали с балкона четвертого этажа в центре Новосибирска и погибли

Два человека выпали с балкона четвертого этажа в центре Новосибирска и погибли. Об этом сообщает портал Сиб.фм.

Тела обнаружили на тротуаре рядом со зданием по адресу Орджоникидзе, 21. По словам очевидцев, один из выпавших подавал признаки жизни, второй лежал на дороге без движения. Предположительно, перед происшествием пара находилась на четвертом этаже семиэтажного здания.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и две бригады реанимации, одна из них детская. Пострадавшего госпитализировали. По информации портала НГС, позже он скончался в больнице.

Обстоятельства и причины трагедии выясняют правоохранители.

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