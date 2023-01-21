В московском метро пассажир упал на пути и погиб

«Известия»: в Москве на станции метро «Котельники» пассажир погиб после падения на пути

В Москве пассажир погиб после падения на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщают «Известия».

По информации телеканала, инцидент произошел на станции «Котельники» вечером в пятницу, 20 января. Столичный департамент транспорта предупредил об увеличении интервала движения поездов на линии в связи с происшествием.

Отмечается, что на участке между станциями «Жулебино» и «Котельники» некоторое время поезда не ходили совсем — сейчас движение восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.

18 января в Москве подросток сделал сальто с крыши поезда в метро. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел на станции метро «Киевская».