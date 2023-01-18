Российский подросток сделал сальто с крыши поезда в метро и попал на видео

В Москве задержали 17-летнего подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро

В Москве сделавший сальто с крыши поезда в метро 17-летний подросток попал на видео. Запись публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как парень перелезает через ограждение перехода и спускается на крышу поезда, после чего перебегает на другой вагон и спрыгивает с него на платформу. Затем юноша убегает.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел на станции метро «Киевская». Правоохранители оперативно установили личность нарушителя — им оказался житель Новой Москвы. Он рассказал, что забрался на поезд, чтобы снять видео для соцсетей.

В отношении его составили протокол об административном правонарушении.