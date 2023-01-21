Республиканцы заявили о каникулах Байдена длиной в почти 300 дней

Республиканцы заявили, что Байден отдыхал 291 день своего президентского срока

Американский президент Джо Байден 291 день своего срока пробыл на каникулах, к такому мнению пришли республиканцы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на нацкомитет Республиканской партии.

Как уточнили политики, Байден провел двухсотый день в Делавэре, а его каникулы длятся почти 300 дней. «Это его 291 день на каникулах с момента вступления в должность», — заявили они. 20 января прошла половина президентского срока Байдена.

При этом глава государства в последнее время отдыхал на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану. Сообщалось, что Байден провел свой отпуск в роскошном доме стоимостью порядка 20 миллионов долларов. Также американский лидер побывал на Виргинских островах. Политик почти все выходные проводил в одной из своих резиденций в штате Делавэр.

Белый дом ранее комментировал частые отъезды главы государства и уточнил, что он остается президентом в любом месте.