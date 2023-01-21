Блинкен заявил о снижении накала в отношениях США и Китая

Госсекретарь Блинкен: США и Китаю удалось снизить накал в двусторонних отношениях

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Чикагском университете, заявил о снижении накала в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — отметил Блинкен.

По его словам, остальной мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления взаимоотношениями». Госсекретарь выразил мнение, что другие страны понимают, «что то, как мы будем это делать, отразится на них».

Ранее обозреватель издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе заявил, что США готовят союзников для «театра» военных действий против Китая. В доказательство своих слов он привел недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана Корпуса морской пехоты США, который признал, что после 2014 года Вашингтон серьезно готовился к будущему противостоянию, обучая украинских военных и прорабатывая способы поддержки Киева.