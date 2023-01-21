Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 21 января 2023Мир

Блинкен заявил о снижении накала в отношениях США и Китая

Госсекретарь Блинкен: США и Китаю удалось снизить накал в двусторонних отношениях

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Чикагском университете, заявил о снижении накала в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — отметил Блинкен.

По его словам, остальной мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления взаимоотношениями». Госсекретарь выразил мнение, что другие страны понимают, «что то, как мы будем это делать, отразится на них».

Ранее обозреватель издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе заявил, что США готовят союзников для «театра» военных действий против Китая. В доказательство своих слов он привел недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана Корпуса морской пехоты США, который признал, что после 2014 года Вашингтон серьезно готовился к будущему противостоянию, обучая украинских военных и прорабатывая способы поддержки Киева.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска
Россиянин и трое детей погибли при пожаре
Twitter потерял 80 процентов сотрудников после покупки компании Маском
В США не увидели всплеска терроризма из Афганистана
Два человека выпали с балкона в центре российского города
У экс-главы ГИБДД Ставрополья окончательно конфисковали 180 миллионов рублей
Врачи извлекли из бронхов младенца крупный фрагмент ели
В Москве на один день приостановят движение по участку МЦК
Блинкен заявил о снижении накала в отношениях США и Китая
Киберэксперт рассказал о причинах слежки через смартфон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.