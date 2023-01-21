Актриса Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании

Брук Шилдс призналась, что в юности ее изнасиловали в отеле после деловой встречи

57-летняя американская актриса Брук Шилдс в новом документальном фильме Pretty Baby («Прелестное дитя») призналась, что в юности ее изнасиловали после деловой встречи в отеле. Слова Шилдс о пережитом изнасиловании цитирует Entertainment Weekly.

Шилдс не стала называть имени насильника, однако уточнила, что инцидент произошел после окончания Принстона, когда она пыталась найти работу. Обсудив рабочее предложение мужчины, она поднялась к нему в номер, чтобы подождать, пока приедет такси. Неожиданно мужчина вошел в номер обнаженным и повалил актрису на кровать. Она не сопротивлялась, потому что боялась за жизнь.

«Я думала, что одного "нет" должно было быть достаточно, я решила просто выжить и убраться. О, я умею абстрагироваться от своего тела, я это практиковала», — рассказала Шилдс, добавив, что после изнасилования отправилась к подруге домой в слезах.

Сама актриса сначала не считала произошедшее изнасилованием и полагала, что сама виновата в произошедшем. «Он сказал, что доверяет мне и не доверяет другим. Какое клише, как жалко. Я решила, что как-то спровоцировала его: пила вино за обедом, поднялась в номер», — сказала она.

По словам Шилдс, она не получала профессиональной помощи. «Мне нужно было стать сильней самостоятельно», — заключила она.

В детстве Шилдс становилась жертвой сексуальной объективации: в 11 лет она снялась обнаженной в фильме «Прелестное дитя» (давшем название и новому документальному фильму), где ей пришлось целовать 29-летнего актера Кита Кэррэдина. В 15 лет она снималась в фильмах «Голубая лагуна» и «Бесконечная любовь», где также были сцены обнажения и секса. До совершеннолетия она не раз принимала участие в откровенных съемках.

Ранее сообщалось, что 69-летнего канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса обязали выплатить компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании. Присяжные также пришли к выводу, что кинодеятелю необходимо присудить штрафные санкции, сумма которых будет обнародована позднее.