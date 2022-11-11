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10:24, 11 ноября 2022Культура

Пол Хаггис выплатит компенсацию обвинившей его в изнасиловании женщине

Пол Хаггис выплатит многомиллионную компенсацию обвинившей его в изнасиловании женщине

Фото: Ciro De Luca / Reuters

69-летнего канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса обязали выплатить компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian.

Присяжные также пришли к выводу, что кинодеятелю необходимо присудить штрафные санкции, сумма которых будет обнародована позднее.

Иск в суд подала 36-летняя публицистка Хейли Брест, которая заявила, что в 2013 году была подвержена насилию и принуждению к оральному сексу со стороны сценариста «Малышки на миллион» и «Казино "Рояль"».

Адвокат Хаггиса Микеле Лафорджа подчеркнул, что его клиент отрицает обвинения, а также назвал слова Брест «позорной и ничем не подтвержденной теорией заговора». Он добавил, что в медицинском заключении, выданном больницей Бриндизи, куда предполагаемая жертва была доставлена ​​после акта насилия, не говорилось о травмах и признаках насилия на теле женщины.

Летом итальянский суд назначил Полу Хаггису меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в 1973 году.

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Анастасия Астахова
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