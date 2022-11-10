Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:24, 10 ноября 2022Культура

Актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в 1973 году

На Уоррена Битти подали в суд, обвинив в сексуальном принуждении подростка в 1973 году

Фото: Mark Blinch / Reuters

85-летнего американского актера и звезду фильма «Бонни и Клайд» Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Предполагаемая жертва по имени Кристина Хирш подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. В нем она поведала, что в 1973 году, когда ей было 14 лет, она на протяжении года состояла в отношениях с 35-летним артистом.

Хирш и Битти познакомились на съемках фильма. Тогда актер дал ей свой номер телефона и потребовал звонить ему, когда та будет находиться рядом с отелем, в котором он тогда проживал.

По словам женщины, звезда «Бонни и Клайда» брал ее в автомобильные поездки, разговаривал с ней о «потере девственности», а также несколько раз принуждал к действиям сексуального характера.

Хирш добавила, что после случившегося пережила физический, эмоциональный и психологический стресс.

Ранее стало известно, что «деформированные» гениталии американского кинопродюсера Харви Вайнштейна будут изучены при свидетелях во время судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Киеве начали рассуждать о предварительных условиях переговоров
Бывший муж Бородиной показал ремонт в новой квартире
Состояние богатейших миллиардеров Китая рухнуло на 40 процентов
Отказ США передавать Украине высокотехнологичные беспилотники объяснили
СБУ обвинила еще пятерых чиновников Херсонщины и ЛНР в коллаборационизме
В Пентагоне допустили возможность переговоров России и Украины зимой
Москвичи создали стихийный мемориал в память о выброшенной из окна девочке
Отправившихся на спецоперацию карельских добровольцев уволили за пьянство
Вернувшийся на фронт после ранения 20-летний россиянин погиб в зоне СВО
Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.