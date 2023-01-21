В Чехии опровергли готовность отправить на Украину танки Leopard 2
Минобороны Чехии опровергло сообщения о готовности отправить Украине танки Leopard 2
Министерство обороны Чехии опровергло появившуюся в СМИ информацию о готовности страны отправить на Украину танки Leopard 2, которые ей пообещала Германия. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что боевую технику Чехия по предварительной договоренности получит от Германии в качестве компенсации за предыдущую передачу украинской армии советских танков Т-72.
В ведомстве подчеркнули, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности и ничего подобного на встрече министров обороны стран Евросоюза 20 января не обсуждалось.
Ранее союзники Германии не убедили Берлин передать Украине танки Leopard.