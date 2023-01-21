Российский теннисист раскритиковал болельщиков на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал болельщиков на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал болельщиков после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Australian Open-2023. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмену не понравилось, что зрители громко праздновали совершенные им двойные ошибки. «Я знаю, что вы болеете за другого парня. У меня нет с этим никаких проблем. Но вы отвечаете за свое поведение», — отметил Хачанов.

Встреча прошла 20 января и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 3 часа 32 минуты. Хачанов совершил четыре двойные ошибки.

В 1/8 финала Australian Open Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Игра пройдет 22 января.