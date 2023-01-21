Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:45, 21 января 2023Экономика

На экономическом форуме в Давосе оценили перспективы мировой экономики

«Ъ»: ВЭФ в Давосе завершился обсуждением зыбких перспектив мировой экономики

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Повестка Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в этом году была продиктована опасениями, связанными с «фрагментацией» мировой экономики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что форум завершился обсуждением зыбких перспектив мировой экономики. По оценке главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, фрагментация может привести к потере минимум 0,2 процента глобального ВВП в случае, если странам удастся приспособиться к новой ситуации и наладить бесперебойные цепочки поставок. Если этого не произойдет, то мировой ВВП потеряет семь процентов.

Материалы по теме:
Золотая стена. Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
Золотая стена.Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
9 января 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

В свою очередь, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала не ослаблять борьбу с инфляцией, несмотря на то, что пик роста цен уже пройден. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мер в последний день форума предостерег страны от политики протекционизма в отношении своих производителей.

Среди причин деглобализации эксперты форума перечислили Brexit, торговую войну между США и Китаем, последствия пандемии COVID-19 и конфликта на Украине.

Ранее на экономическом форуме в Давосе, прошедшем с 16 по 20 января, заметили высокий спрос на услуги секс-работниц: участники саммита вызывают их в свои номера и платят тысячи долларов за ночь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска
Названы самые прибыльные сферы для самозанятых
Россиянам назвали способы пассивного заработка
Российские разработчики операционных систем увеличили прибыль
Диетолог назвала самые полезные продукты зимой
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Нидерланды обучат несколько сотен солдат ВСУ
Россиянам рассказали о способе сформировать финансовую подушку
Беспорядки в Перу вызвали дефицит на мировом рынке меди
В США пожаловались на неосведомленность о замыслах Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.