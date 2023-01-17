На экономическом форуме в Давосе заметили спрос на секс-работниц

Bild: на экономическом форуме в Давосе высокий спрос на секс-работниц

На экономическом форуме в Давосе, проходящем с 16 по 20 января, заметили высокий спрос на услуги секс-работниц: участники саммита вызывают их в свои номера и платят тысячи долларов за ночь. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на нескольких девушек, находящихся в Давосе.

Издание также поговорило с эскортницей, назвавшейся Лианой. Она рассказала, что некоторые клиенты готовы платить 2300 евро за одну ночь. Спрос на секс-работниц высок на каждом экономическом саммите, заявил другой источник издания. «Некоторые также заказывают сопровождение для себя и своих сотрудников на вечеринку в номере отеля», — утверждает он.

По данным расследования издания The Times в 2020 году, не менее 100 эскортниц едут в Давос на саммит. В этом году на повестке — конфликт на Украине, глобальные темпы инфляции, изменение климата и неравенство.