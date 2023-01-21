Боец «Вагнера» рассказал о бегущих с передовой иностранных наемниках

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что наемники «получают по щам» и бегут с передовой в Артемовске

Один из командиров частной военной компании «Вагнер» в Артемовске рассказал, чем отличается тактика солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) от действий иностранных наемников на передовой. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель «Вагнера» заявил, что Украину представляют «разношерстные» солдаты. По его словам, воюющие на стороне Киева наемники «получают по щам» и бегут с передовой в Артемовске.

«Противник разношерстный и в разное время разный: когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники», — заявил боец «Вагнера».

Командир добавил, что в отличие от солдат ВСУ, которые находятся на передовых позициях, наемники ведут себя более дерзко и активно, пытаясь «атаковать, что-то отжать, уничтожить». Однако они получают «здравый отпор» от российской стороны, после чего ретируются и отступают, оставляя украинских военнослужащих.

Ранее в США подсчитали количество наемников в рядах ВСУ. По данным газеты The Washington Post, их число составляет от одной до трех тысяч человек.