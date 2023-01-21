Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 21 января 2023Россия

Минобороны сообщило о взятии под контроль Двуречья в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Двуречье в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Двуречье в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наступательные действия, заявил Конашенков, вели добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и артиллерии Южного военного округа.

По его словам, украинская армия потеряла около 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.

20 января Минобороны сообщало о взятии под контроль села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в районе села Малая Токмачка российские военные уничтожили еще одну американскую РЛС.

Также стало известно, что российская армия продвинулись на семь километров на запорожском направлении и находятся в процессе взятия под контроль не менее семи населенных пунктов региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о занятии на запорожском направлении более выгодных рубежей
Патриарх Кирилл попросил прихожан РПЦ помогать участникам СВО
Москвичам дали рекомендации на фоне повышения атмосферного давления
Футболист сборной России рассказал о проблемах с поиском бутс
Мясников назвал один из самых полезных продуктов в сезон простуд
В Минобороны заявили об успехах Российской армии на краснолиманском направлении
В МИД сообщили о недоумении еврейских организаций от слов ЕЕК о Лаврове
Назван потенциальный чемпионат для Дзюбы после отказа клубов РПЛ
В Тибете из-за схода лавины погибли 28 человек
Расчлененное тело мужчины найдено у станции московского метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.