Минобороны сообщило о взятии под контроль Двуречья в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Двуречье в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Двуречье в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наступательные действия, заявил Конашенков, вели добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и артиллерии Южного военного округа.

По его словам, украинская армия потеряла около 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.

20 января Минобороны сообщало о взятии под контроль села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в районе села Малая Токмачка российские военные уничтожили еще одну американскую РЛС.

Также стало известно, что российская армия продвинулись на семь километров на запорожском направлении и находятся в процессе взятия под контроль не менее семи населенных пунктов региона.