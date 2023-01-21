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18:23, 21 января 2023Забота о себе

Россиянам перечислили правила дезинфекции гаджетов

В Роспотребнадзоре порекомендовали обрабатывать телефон и чехол для него антисептиком

Фото: Shutterstock

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали обрабатывать антисептиком мобильные телефоны и чехлы для них во избежание инфекции. Правила дезинфекции гаджетов они перечислили россиянам в материале для 78.ru.

В ведомстве напомнили, что люди практически не выпускают телефоны из рук и регулярно подносят гаджеты к лицу, однако, в отличие от рук, редко их моют. По словам экспертов, чтобы избежать инфекции при пользовании гаджетами, следует после посещения общественных мест и туалета тщательно мыть руки. «Регулярно обрабатывайте антисептическими средствами сам телефон, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно», — посоветовали специалисты.

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При обработке нужно использовать средства, предназначенные для обработки поверхностей, продолжили в Роспотребнадзоре. Гаджеты, уточнили в надзорном органе, необходимо обрабатывать спиртосодержащими средствами, поскольку только они обладают выраженным антимикробным действием, быстро высыхают и обезжиривают поверхности.

Ранее эксперты Роспотребнадзора представили правила дезинфекции и чистки кондиционеров. Они указали на то, что фильтр кондиционера нужно чистить, а также регулярно его менять.

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Александра Лисица
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