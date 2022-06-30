Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам рассказали правила дезинфекции и чистки кондиционеров

Роспотребнадзор: фильтр кондиционера следует промывать в мыльной и проточной воде

Фото: Shutterstock

Фильтр кондиционера нужно чистить, а также регулярно его менять, сообщили эксперты Роспотребнадзора. Правила дезинфекции и чистки кондиционеров опубликованы на сайте ведомства.

Фильтры грубой очистки внутреннего блока следует очищать ежемесячно, рассказали эксперты. Сделать это несложно: элемент снимают, замачивают в мыльной воде, а затем промывают в проточной.

Россиянам напомнили, что полная чистка, промывка и дезинфекция кондиционеров должна проходить раз в год. При этом чистку и замену фильтров тонкой очистки и обслуживание внешнего блока кондиционера должны проводить специалисты сертифицированного центра.

Материалы по теме:
«Хаос должен быть тщательно продуман» 10 главных принципов оформления домашнего интерьера
«Хаос должен быть тщательно продуман»10 главных принципов оформления домашнего интерьера
8 апреля 2017
Его ворсейшество Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
Его ворсейшествоБессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
7 декабря 2017

В Роспотребнадзоре отметили, что грамотный и регулярный уход за прибором, а также его чистка продлят срок эксплуатации и гарантируют безопасную работу.

Ранее терапевт Людмила Алексеева рассказала об опасности кондиционеров для аллергиков. Кондиционеры могут усугубить состояние больных астмой и аллергическим ринитом, поскольку циркуляция воздуха в закрытом помещении увеличивает концентрацию в нем аллергенов.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Путин порассуждал о загнавшем себя в ловушку Западе
Россиянам рассказали правила дезинфекции и чистки кондиционеров
Названы главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве
107-летняя долгожительница назвала поспособствовавший ее долголетию продукт
Асфальт с запахом клубники появился в России
В США обвинили европейских членов НАТО в бездействии
Полицейские избили россиянина и похитили у него полтора миллиона рублей
Российский водитель выстрелил в грудь мотоциклисту из-за шума двигателя
Названы причины провала испытаний гиперзвуковой ракеты США
Россияне массово устремились на отдых в одну соседнюю страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.