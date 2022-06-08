Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья

Терапевт Людмила Алексеева: кондиционеры могут быть опасны для аллергиков

Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала об опасности использования кондиционера для здоровья. В интервью для «Вечерней Москвы» она объяснила россиянам, как охлаждение воздуха таким способом может нанести вред аллергикам и тем, кто имеет проблемы с сосудами.

Врач отмечает, что кондиционеры хоть и спасают от жары, но могут быть опасны для некоторых людей с хроническими заболеваниями. По ее словам, снижение температуры в помещении с помощью подобного оборудования угрожает здоровью пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также болеющих ревматоидным артритом и синуситом.

Кроме того, предупредила Алексеева, кондиционеры могут усугубить состояние больных астмой и аллергическими ринитом, поскольку циркуляция воздуха в закрытом помещении увеличивает концентрацию аллергенов в воздухе. При таких заболеваниях врач советует приобретать устройства с функцией увлажнения воздуха, чтобы избежать обострений.

Оптимальная температура, которую врач рекомендует поддерживать в комнате — от двадцати трех до двадцати шести градусов тепла, при этом разница между температурой внутри дома и вне его не должна превышать восьми градусов.

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