Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья

Терапевт Людмила Алексеева: кондиционеры могут быть опасны для аллергиков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Фото: Globallookpress.com

Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала об опасности использования кондиционера для здоровья. В интервью для «Вечерней Москвы» она объяснила россиянам, как охлаждение воздуха таким способом может нанести вред аллергикам и тем, кто имеет проблемы с сосудами.

Врач отмечает, что кондиционеры хоть и спасают от жары, но могут быть опасны для некоторых людей с хроническими заболеваниями. По ее словам, снижение температуры в помещении с помощью подобного оборудования угрожает здоровью пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также болеющих ревматоидным артритом и синуситом.

Кроме того, предупредила Алексеева, кондиционеры могут усугубить состояние больных астмой и аллергическими ринитом, поскольку циркуляция воздуха в закрытом помещении увеличивает концентрацию аллергенов в воздухе. При таких заболеваниях врач советует приобретать устройства с функцией увлажнения воздуха, чтобы избежать обострений.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Оптимальная температура, которую врач рекомендует поддерживать в комнате — от двадцати трех до двадцати шести градусов тепла, при этом разница между температурой внутри дома и вне его не должна превышать восьми градусов.

Ранее врач назвала способы сохранить красоту после 40 лет. По ее словам, для этого достаточно исключить сладости, полуфабрикаты и навсегда отказаться от колбасы.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Влияние Турции на отношения России и Украины оценили
Психолог дала рекомендации по организации детского досуга летом
Чемпионка UFC Шевченко поделилась мнением о Петре Яне
Назван главный пострадавший на Западе от спецоперации на Украине
Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для отдельных направлений
Чайный гриб оказался способен жить в марсианских условиях
Microsoft урежет бизнес в России
Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья
Выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили
Россиянкам перечислили главные ошибки при уходе за кожей летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.