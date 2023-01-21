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16:01, 21 января 2023Россия

Патриарх Кирилл попросил прихожан РПЦ помогать участникам СВО

Патриарх Кирилл: каждый приход должен помогать участникам СВО продуктами и вещами

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Тем, кто участвует в специальной военной операции (СВО) России на Украине, должен помогать каждый православный приход, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он попросил прихожан РПЦ помогать участникам СВО на трапезе с духовенством Москвы по случаю праздника Крещения Господня, уточнили в Московском патриархате.

Он предложил приходам отправлять в зону СВО продукты и вещи. «Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты», — заявил патриарх на встрече в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове Москвы.

Патриарх Кирилл отметил, что церковь уже помогает военнослужащим, однако этого он считает недостаточным. «Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих. Знаю, что многое уже делается, но думаю, еще недостаточно, да и в медийном пространстве нечасто говорят о помощи Русской Православной Церкви тем, кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней линии фронта», — заключил он.

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Александра Лисица
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