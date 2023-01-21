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19:21, 21 января 2023Культура

Умер советский писатель Григорий Канович

В Израиле в возрасте 93 лет скончался советский писатель Григорий Канович

Фото: Рита Станкевичюте / Veido periodikos leidykla

Советский и литовский писатель и переводчик Григорий Канович скончался в Израиле в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на странице посольства Израиля в Литве в соцсети Twitter.

«Мы верим, что великий талант Кановича, сохраненный в его произведениях, будет продолжать удивлять и вдохновлять будущие поколения, а также утешать его семью и друзей в этот мрачный час», — говорится в сообщении. Израильская сторона выразила соболезнования в связи с кончиной писателя.

Григорий (настоящее имя — Яков) Канович родился в литовском городе Ионава в 1929 году в еврейской семье. В 1953 году он окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета. Является автором более 30 литературных произведений. Основной темой его творчества была судьба литовских евреев. В 1993 году писатель репатриировался в Израиль.

Ранее сообщалось о смерти известного российского писателя, публициста и переводчика Петра Краснова. Он скончался 20 апреля 2022 года в возрасте 73 лет в Оренбургской области. Его рассказ «Мост» вошел в антологию «Шедевры русской литературы 20 века», ЮНЕСКО отметило писателя дипломом «За выдающийся вклад в мировую литературу».

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Денис Савосин
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