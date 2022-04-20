На 73-м году жизни умер известный российский писатель Петр Краснов

На 73-м году жизни скончался известный российский писатель, публицист и переводчик Петр Краснов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Оренбургской области Евгению Шевченко.

Автор умер в Оренбургской области, где прожил большую часть своей жизни.

«Он прожил яркую и счастливую творческую жизнь, познав успех и признание: многие его произведения опубликованы в центральных журналах, рассказ "Мост" вошел в антологию "Шедевры русской литературы 20 века", ЮНЕСКО отметило дипломом "За выдающийся вклад в мировую литературу"», — сообщила Шевченко.

В 2008 году Краснов был награжден Большой толстовской премией «Ясная поляна». Писатель также являлся лауреатом премии имени М. Горького за лучшую первую книгу, премии имени И. А. Бунина и Всероссийской пушкинской премии «Капитанская дочка».

Петр Краснов входил в союз писателей, а его произведения публиковались во многих российских литературных журналах, таких, как «Наш современник», «Дружба народов», «Молодая Гвардия».

Прощание с автором состоится 21 апреля в Оренбургской области.

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