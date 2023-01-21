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17:28, 21 января 2023Бывший СССР

Мэр Купянска пожаловался на пророссийские настроения горожан

The Economist: мэр Купянска Беседин пожаловался на пророссийские настроения жителей города

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В перешедшем под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ) Купянске еще остаются люди, которые поддерживают Россию. На пророссийские настроения некоторых горожан пожаловался исполняющий обязанности мэра Андрей Беседин, пишет The Economist.

По словам Беседина, многие жители были настроены положительно к России и до начала специальной военной операции. Украина так же не смогла заблокировать сигнал из радиовышки в Белгороде, благодаря которой в домах местных жителях доступно российское телевидение. The Economist подозревает, что некоторые местные до сих пор могут передавать информацию о дислокации ВСУ российским военным.

Корреспондент издания опросил местных жителей, с которыми он встретился в Купянске. По его данным, большинство опрошенных поддерживают украинскую сторону, а те, кто симпатизировал России, уже уехали.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября российские подразделения были вынуждены покинуть Изюм, российские войска отошли за реку Оскол.

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Варвара Кошечкина
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