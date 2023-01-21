В США заявили о разочаровании переговорами с Германией по танкам для Украины

NYT: в США разочарованы переговорами с Германией о поставках танков Leopard Украине

В США разочарованы результатом переговоров с Германией о поставках танков Leopard для Украины. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил условие для поставок немецких танков Киеву. Он заявил, что это произойдет только тогда, когда США поставит Украине боевые танки Abrams.

В NYT напомнили, что Вашингтон ранее отказался от поставок Abrams из-за того, что эти танки сложны в обслуживании и потребляют очень много топлива. При этом официальные лица уклоняются от ответа на вопрос, почему такие сложные в эксплуатации машины до сих пор находятся на вооружении американской армии.

При этом отмечается, что на публике глава Пентагона Ллойд Остин избегает критики Шольца, который и так, по мнению Запада, сделал большой поворот во внешней политике Германии, включая приостановку работы двух российских газопроводов. «Они (американские чиновники — прим. «Ленты. ру») подозревают, что на самом деле Шольца беспокоит то, что он не верит, что мир готов увидеть немецкие танки у границ России в качестве напоминания о нацистском вторжении во Второй мировой войне», — пишет NYT.

Американские чиновники отмечают, что если немецкий канцлер и общественность Германии этим обеспокоена, то в данных обстоятельствах они единственные, кого это волнует.

20 января страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину в ходе встречи глав военных ведомств на базе Рамштайн.