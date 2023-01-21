В МЧС сообщили об окончании поиска застрявших на воздушном шаре туристов

В МЧС сообщили, что нашли всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара

Спасатели нашли всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара. Об окончании поиска сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

«Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи, найдены», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вертолет Ка-32 МЧС России с пятью спасенными туристами на борту, двое из которых дети, приземлился на базе ЮРПСО. Специалисты оценили состояние всех эвакуированных как удовлетворительное, у них отсутствуют травмы и повреждения.

Ранее в субботу, 21 января, в МЧС сообщили, что пассажиры застрявшего на дереве воздушного шара смогли выбраться самостоятельно. К тому моменту, как спасатели высадились на месте происшествия, людей в кабине шара уже не было.

Ранее стало известно, что воздушный шар с шестью пассажирами, среди которых дети, застрял на дереве на высоте две тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. МЧС России направило к месту происшествия вертолет Ка-32 со спасателями.