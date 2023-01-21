У экс-главы ГИБДД Ставрополья окончательно конфисковали 180 миллионов рублей

Генпрокуратура России: у экс-главы УГИБДД Сафонова окончательно конфисковали ₽180 млн

В пятницу, 20 января, вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 миллионов рублей экс-главы управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, прославившегося «золотым унитазом». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Согласно пресс-релизу, Ставропольский краевой суд оставил без изменений решение Промышленного районного суда Ставрополя. Таким образом, удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры о конфискации объектов имущества, которые Сафонов оформил на себя, своих родственников и близких в период прохождения госслужбы.

Казне окончательно отошли земельные участки, дома, квартиры и автомобили, в том числе премиального сегмента, общей стоимостью около 180 миллионов рублей.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля 2021 года. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей.