В России объяснили ситуацию с западными танками для Украины

Военный эксперт Фролов: у западных стран может не быть в запасе танков для Украины

У западных стран может не быть в запасе танков для Украины. Отсутствие договоренности по поставкам этой техники среди государств НАТО в комментарии «Известиям» объяснил военный эксперт Андрей Фролов.

По мнению специалиста, танки для Украины могли бы поставляться из линейных частей вооруженных сил (ВС) стран-участников альянса.

«Значит, надо поставлять вооружение из линейных частей ВС, а это влияет уже на боеспособность самих стран НАТО. Видимо, не все готовы поставлять ценную технику», — предположил специалист.

По его словам, запасов, которые формировались в условиях холодной войны, уже нет, они все пораспродали, часть машин физически устарела.

В сентябре Фролов заявил, что специальная военная операция создала для предприятий российского военно-промышленного комплекса окно возможностей, благодаря которому с мирового рынка ушли украинские производители.