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05:46, 21 января 2023Мир

В США пожаловались на неосведомленность о замыслах Украины

NYT: администрация США больше знает о планах России, чем о замыслах Украины

Фото: Reuters

Вашингтон знает о военных передвижениях и планах России больше, чем о замыслах самой Украины. Об этом пишет New York Times в материале о причинах недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев.

По данным издания, администрация США периодически жалуется на неосведомленность о намерениях страны, на территорию которой отправляется вооружение. New York Times пишет, что Украина неоднократно скрывала свои оперативные планы.

При этом перед сентябрьским контрнаступлением Киев начал больше рассказывать о своих планах, позволив Соединенным Штатам предоставить разведывательные данные, которые помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) «изменить свои планы по нацеливанию на слабые места в российских позициях», отметил автор статьи.

Ранее директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посетил Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча проходила на фоне опасения Киева о том, как долго Вашингтон сможет оказывать поддержку, отмечается в материале. Во время беседы глава ЦРУ рассказал украинскому лидеру «о своих предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы», сообщила The Washington Post.

Марина Совина
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