Стало известно о тайной встречи в Киеве главы ЦРУ с Зеленским

WP: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе встретился в Киеве с президентом Украины Зеленским

Директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой неделе, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Встреча проходила на фоне опасения Киева о том, как долго Вашингтон сможет оказывать поддержку, отмечается в материале. Как стало известно изданию, во время беседы глава ЦРУ рассказал украинскому лидеру «о своих предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы».

Кроме того, Бернс и Зеленский обсудили вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь Запада. По словам источников WP, американский чиновник признал, что «в какой-то момент помощь будет получить труднее». В то же время, собеседники газеты отметили, что по итогам встречи у Зеленского и его помощников осталось впечатление, что поддержка Украины со стороны США останется сильной, а принятого Конгрессом финансирования в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля.

Факт встречи также подтвердил источник Reuters.

22 декабря сенаторы Конгресса США одобрили проект федерального бюджета на 2023 финансовый год. Согласно документу, 45 миллиардов долларов выделят на нужды, которые касаются помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.