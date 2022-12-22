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22:47, 22 декабря 2022Мир

В США одобрили проект бюджета с пакетом помощи Украине

Сенат конгресса США одобрил проект бюджета на 2023 год на 1,7 триллиона долларов

Фото: Pixabay

Сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, пишет ТАСС.

Сенаторы большинством голосов приняли законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц. Теперь документ направят на рассмотрение в палату представителей конгресса.

В проекте федерального бюджета предусматривается 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США. Еще 45 миллиардов долларов выделят на нужды, которые касаются помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Ожидается, что процедура принятия бюджета завершится до вечера пятницы, 23 декабря.

При этом ряд республиканцев в палате представителей заявили о своем несогласии с документом. Политики призвали принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Такими действиями они планируют растянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав конгресса, где республиканцы будут иметь большинство.

Ранее американский сенатор-республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что власти Соединенных Штатов не должны предоставлять Украине военную помощь на миллиарды долларов. По мнению Госара, Украина не должна быть заинтересована в таком спонсировании.

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Марина Совина
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