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11:38, 21 января 2023Культура

Экс-участницу «Пацанок» обвинили в краже гитары для понравившегося парня

NGS24: на экс-участницу «Пацанок» Диану Янголенко завели уголовное дело из-за кражи гитары

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На экс-участницу шоу о преображении неблагополучных девушек «Новые пацанки» норильчанку Диану Янголенко завели уголовное дело из-за кражи гитары. Об этом сообщает NGS24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В декабре 2022 года в полицию обратился 19-летний житель Кайеркана, который обвинил недавнюю гостью вечеринки у него дома в краже электрогитары стоимостью 60 тысяч рублей. Полиция установила, что инструмент забрала с собой 20-летняя девушка, против которой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Источник издания подтвердил, что этой девушкой была Янголенко.

Утверждается, что гитару она подарила понравившемуся ей парню. Известно, что инструмент владельцу возвращен. Как уточняет Telegram-канал Mash, кроме гитары, девушка украла телефон у другого гостя вечеринки. По данным канала, после этого Янголенко собрала со своих подписчиков 35 тысяч рублей, чтобы выплатить компенсацию хозяину телефона.

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12 января 2023

Диана Янголенко стала участницей «Новых пацанок» в сентябре 2022 года. У девушки есть две судимости, в частности, за поджог.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшей участницы шоу «Пацанки» Регины Колупаевой, которая напала с ножом на свою мать, завели уголовное дело. Как рассказал источник в правоохранительных органах, дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия».

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Александра Лисица
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