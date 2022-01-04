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На бывшую участницу шоу «Пацанки» завели уголовное дело

«КП»: экс-участнице шоу «Пацанки» Колупаевой грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на мать

Фото: страница Регины Колупаевой во «ВКонтакте»

На бывшую участницу шоу «Пацанки» Регину Колупаеву, которая напала с ножом на свою мать, завели уголовное дело. Об этом сообщает KP.RU.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия», сообщил источник в правоохранительных органах. Колупаевой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

26-летняя задержанная экс-участница развлекательного шоу сейчас находится в изоляторе временного содержания. Состояние ее матери оценивается как тяжелое, за ее жизнь борются врачи Гатчинской районной больницы.

Сообщение о нападении поступило в полицию вечером 2 января. По предварительным данным, во время ссоры Колупаева ударила ножом в спину 46-летнюю мать. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Дочь доставили в отдел полиции. Во время задержания она вела себя не совсем адекватно, нападавшая могла находиться под воздействием наркотиков.

Регина Колупаева участвовала в первом сезоне шоу «Пацанки», в котором, по сценарию, 11 девушек с непростыми характерами и сложной биографией живут вместе в доме, из них пытаются сделать воспитанных женщин. До финала шоу участница не дошла. Отмечается, что на данный момент она официально не работает.

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Варвара Кошечкина
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