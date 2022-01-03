Участница шоу «Пацанки» ударила мать ножом

В Гатчине Ленинградской области бывшая участница шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» напала с ножом на свою мать. Детали инцидента приводит 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщение о нападении поступило в полицию вечером 2 января. По предварительным данным, во время ссоры 26-летняя девушка по имени Регина ударила ножом в спину 46-летнюю мать. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дочь доставили в отдел полиции. По данным издания, во время задержания она вела себя не совсем адекватно. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Регина участвовала в первом сезоне шоу «Пацанки», в котором, по сценарию, 11 девушек с непростыми характерами и сложной биографией живут вместе в доме, из них пытаются сделать воспитанных женщин. До финала шоу эта участница не дошла. Отмечается, что на данный момент она официально не работает.