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Участница шоу «Пацанки» ударила мать ножом

47news: бывшая участница шоу «Пацанки» напала с ножом на свою мать в Гатчине

Фото: Антон Кавашкин / Globallookpress.com

В Гатчине Ленинградской области бывшая участница шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» напала с ножом на свою мать. Детали инцидента приводит 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщение о нападении поступило в полицию вечером 2 января. По предварительным данным, во время ссоры 26-летняя девушка по имени Регина ударила ножом в спину 46-летнюю мать. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дочь доставили в отдел полиции. По данным издания, во время задержания она вела себя не совсем адекватно. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Регина участвовала в первом сезоне шоу «Пацанки», в котором, по сценарию, 11 девушек с непростыми характерами и сложной биографией живут вместе в доме, из них пытаются сделать воспитанных женщин. До финала шоу эта участница не дошла. Отмечается, что на данный момент она официально не работает.

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Антон Похиляк
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