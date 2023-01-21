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06:00, 21 января 2023Экономика

Россиянам рассказали о способе сформировать финансовую подушку

Экономист Исаков посоветовал откладывать 10 процентов от доходов на подушку безопасности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На формирование подушки безопасности следует откладывать не меньше 10 процентов ежемесячного дохода. При этом накопленной суммы должно хватать, чтобы в случае потери всех доходов семья могла свободно прожить несколько месяцев. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«Чтобы сформировать финансовую подушку безопасности, стоит откладывать минимум 10 процентов от полученного дохода каждый месяц. Но, конечно, если откладывать по 30-50 процентоd от своего дохода каждый месяц, сформировать "подушку безопасности" получится намного быстрее. Чтобы иметь определенную сумму, на которую семья сможет прожить несколько месяцев, если возникнет какая-то непредвиденная ситуация, лучше откладывать деньги на депозит или накопительный счет», — рекомендовал Исаков.

После того, как подушка сформирована, экономист рекомендует рассмотреть облигации, долгосрочная историческая доходность которых как правило опережает банковские вклады. Если инвестиционный горизонт человека составляет десятки лет, можно получить кратный доход от покупки акций.

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«Выгодным решением могут стать вложения в паевые инвестиционные фонды, облигаций или акций. Фонд реинвестирует получаемые купоны и дивиденды, налогами они облагаться не будут. Если владеть фондом более трех лет, можно получить налоговый вычет и при этом не платить НДФЛ ежегодно с прибыли размером 3 миллиона рублей», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Самым распространенным источником средств к существованию для россиян является зарплата, однако на нее живут меньше половины граждан. Такие данные содержатся в итогах переписи населения 2021 года, сообщает РБК.

Из числа всех респондентов на вопрос о доходах ответили 128,6 миллиона человек. В абсолютных цифрах о жизни на зарплату рассказали 58,4 миллиона человек (45 процентов от раскрывших источники средств).

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Наталия Белова
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