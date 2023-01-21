В Германии поздравили Путина после отказа Берлина поставить танки Киеву

Депутат Штрак-Циммерманн Путина после отказа Шольца поставить танки Leopard Киеву

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что российского президент Владимира Путина можно поздравить после отказа Берлина поставлять танки Leopard Украине. Об этом сообщает немецкий телевизионный новостной канал n-tv.

«Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — цитирует ее слова телеканал.

В сообщении телеканала отмечается, что немецкий депутат резко раскритиковала решение канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких боевых танков Leopard. По ее мнению, позиция Шольца по этому вопросу стала «катастрофой». Штрак-Циммерман считает, что Германия долгое время помогала Украине, но отсутствие положительного решения по поставкам боевых танков производит обратное впечатление, словно страна больше не готова принимать активное участие в поддержке Киева.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило, что Кристина Ламбрехт перед отставкой с поста главы Минобороны ФРГ запретила проводить инвентаризацию боевых танков Leopard 1 и 2. Издание отмечало, что такое распоряжение она отдала, чтобы не подвергать давлению канцлера Германии Олафа Шольца при обсуждении вопросов поставки танков Украине.

20 января страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину в ходе встречи глав военных ведомств на базе Рамштайн.