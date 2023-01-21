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06:36, 21 января 2023Экономика

Названы самые прибыльные сферы для самозанятых

Основатель «Язанят» Зюков: самой прибыльной для самозанятых оказалась сфера ремонта

Фото: РИА Новости

Самыми прибыльными сферами для самозанятых оказались рабочие специальности и, в частности, сфера ремонта. Об этом RT рассказал сооснователь платформы для самозанятых «Язанят», член совета Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков.

По его словам, в этой сфере трудится больше всего работников, выбравших такой налоговый режим. В то же время, в этой категории наблюдается дефицит кадров, который вынуждает работодателей повышать среднюю заработную плату. За год она возросла на 17 процентов.

Популярностью пользуются также услуги, связанные с домом — спрос на клининг есть как среди корпоративных заказчиков, так и частных клиентов. При этом, здесь наблюдается дефицит кадров, что позволяет ежегодно повышать цены на услуги в среднем на 15 процентов.

Также прибыльной нишей являются автоперевозки и ремонт автомобилей. По словам Зюкова, услуги гаражных автосервисов будут особенно востребованы в ближайшие два-три года из-за отсутствия постгарантийного обслуживания иномарок. Официальный рост зарплат в этой отрасли в минувшем году составил почти 13 процентов.

Постоянным рынком труда остается торговля. Дефицит кадров в ней составляет 20 процентов, а работать могут как начинающие, так и опытные работники. Фотографы, полиграфические дизайнеры, художники, специалисты в области SMM, маркетологи, копирайтеры всегда найдут работу, уверен Зюков. Эксперт также отметил, что индустрия красоты, как показала пандемия коронавируса, сохраняет клиентов в любые кризисы, а все, что связано с бьюти-услугами, по-прежнему дает стабильный доход.

Ранее стало известно, что самой прибыльной сферой малого бизнеса в России оказались кофейни с напитками навынос. За год выручка в кофейнях с напитками навынос увеличилась на 61 процент. Средний чек вырос на 20 процентов, до 251 рубля.

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Марина Совина
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