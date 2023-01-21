В Великобритании признали зашедшими в тупик боевые действия на Украине

Минобороны Британии: войска России могут реально продвинуться в районе Артемовска

Российские войска могут реально продвинуться в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), признало Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«В целом боевые действия зашли в тупик. Однако существует реальная возможность локального продвижения российских военных в районе Бахмута», — сказано в сообщении.

По данным британской разведки, самые ожесточенные бои в последние дни велись в трех секторах. При этом силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Российской армии сосредоточены в Запорожской области, где ведутся артиллерийские обстрелы, однако стороны избегают масштабных наступательных действий.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские военные добились постепенного прогресса под Артемовском и в Соледаре. Он добавил, что российские силы достигли прогресса «экстраординарной ценой».

По данным Agency France Presse, США призвали Киев вывести украинские силы из Артемовска, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны.