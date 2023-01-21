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13:14, 21 января 2023Россия

Рогов сообщил о срочном стягивании Киевом сил в Запорожской области

Рогов сообщил о срочной переброске Киевом резервов ВСУ в Запорожскую область
Начало событий в новости Стало известно о переходе ВС РФ к наступлению в Запорожье

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) срочно перебрасывают резервы к запорожскому участку линии фронта. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, Киев стягивает войска в Запорожскую область, ближе к линии боевого соприкосновения, для обстрела тяжелой артиллерией и РСЗО.

Рогов указал, что Российская армия в последние дни взяла под свой контроль трассу Каменское-Орехов, из-за чего украинские войска испытывают недостаток в снарядах. У них нарушилась логистика, так как дорогу вдоль линии фронта ВСУ использовали для основной переброски войск, военной техники и боеприпасов. Также уничтожены склады с украинским оружием и боеприпасами.

Ранее 21 января «Русская весна» сообщила, что подразделения Вооруженных сил России перешли в наступление на некоторых участках фронта в Запорожской области. В частности, под оперативный контроль российских военных взяты четыре населенных пункта в районе города Орехова. Отмечается, что украинские силы попытались остановить продвижение российских войск огнем артиллерии, но были отбиты.

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Любовь Ширижик
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