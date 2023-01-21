Стало известно о переходе ВС РФ к наступлению в Запорожье

«Русская весна»: ВС РФ перешли к наступлению в Запорожье и выбили ВСУ из ряда районов

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России перешли в наступление на некоторых участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщает «Русская весна».

В частности, под оперативный контроль российских военных взяты четыре населенных пункта в районе города Орехов.

Отмечается, что украинские силы попытались остановить продвижение российских войск огнем артиллерии, но были отбиты.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России продвинулись на семь километров на запорожском направлении специальной военной операции (СВО).

До этого Минобороны России сообщило о продолжении наступления российских сил на донецком направлении. По словам официального спикера МО генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские войска нанесли огневое поражение частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцировавшимся в районах поселков Гальцыновка, Красногоровка и Невельское в Донецкой народной республике.