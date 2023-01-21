Раскрыты сроки завершения подготовки десятого пакета санкций ЕС

Reuters: десятый пакет санкций ЕС против России будет готов к 24 февраля

Страны Европейского союза работают над созданием десятого пакета санкций против России. Как сообщили агентству Reuters высокопоставленные дипломаты из трех стран ЕС, документ должен быть готов к 24 февраля.

«Следующий пакет санкций будет готов где-то к трагической первой годовщине вторжения», — рассказал один из собеседников агентства. Второй источник уточнил, что «имели место амбиции» подготовить проект к этому времени. При этом они не стали раскрывать, кто и что может подпадать под этот пакет.

Отмечается, что представитель еще одной страны, которая пока отказывается вводить новые санкции считает подготовку нового проекта нецелесообразной и преждевременной. По его словам, девятый пакет был принят совсем недавно.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что принимать новые ограничения в отношении России становится все более проблематично. При этом он подчеркнул, что, несмотря на трудности, Евросоюз (ЕС) не намерен отступать и продолжит рассматривать возможность введения дополнительных рестрикций против Москвы.