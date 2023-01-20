Глава Евросовета признал проблематичность принятия новых санкций против России

Глава Евросовета Мишель: принимать новые санкции против России становится сложнее

Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что принимать новые ограничения в отношении России становится все более проблематично. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая», — отметил Мишель. При этом он подчеркнул, что, несмотря на трудности, Евросоюз (ЕС) не намерен отступать и продолжит рассматривать возможность введения дополнительных рестрикций против Москвы.

Мишель также добавил, что, по его мнению, страны Европы должны передать Украине больше танков, однако он понимает, почему Германии сложно принять подобное решение.

Ранее стало известно о планах ЕС согласовать десятый пакет санкций против России со странами «Большой семерки» (G7). Сроки принятия новых ограничений в отношении Москвы не уточнялись.