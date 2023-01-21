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13:26, 21 января 2023Бывший СССР

СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве

Силовики СБУ проведут контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе Киева

Фото: РИА Новости

Силовики Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Деснянский район Киева, где начали проводить контрразведывательные мероприятия. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Цель — усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан», — говорится в сообщении службы. Отмечается, что мероприятия проходят при взаимодействии с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией.

В СБУ отметили, что во время мероприятий в Деснянском районе Киева и на прилегающих территориях возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Кроме того, будет осуществлен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов, добавили в службе.

11 января сообщалось, что СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном Печерском районе Киева. Отмечалось, что целью мероприятия была проверка и усиление контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также повышение безопасности чиновников.

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Денис Савосин
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